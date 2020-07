BIAGIANTI – CATANIA: futuro in via di definizione per il capitano

Contratto attualmente in scadenza al 31 agosto, quello del centrocampista e capitano del Catania Marco Biagianti. Un pò di tempo fa ha ribadito tutto il proprio senso d’appartenenza attraverso un messaggio social, confessando però di essere incerto su una eventuale permanenza alle pendici dell’Etna. Di sicuro gode della stima incondizionata di Maurizio Pellegrino, ben consapevole di quanto Biagianti abbia dato al Catania pure in questi anni di sofferenza in Lega Pro. Previsto un incontro tra le parti per definire il futuro. Il giocatore – ma questo è fin troppo scontato – ripartirebbe senza esitazione alcuna dai colori rossazzurri, tenendo aperta anche l’ipotesi di ricoprire un ruolo in ambito societario.

