PEDULLA’: “Raffaele, Catanzaro in assoluta pole”

In Calabria s’insiste sul Catanzaro in forte pressing per Giuseppe Raffaele, allenatore accostato anche al Catania nel caso in cui Cristiano Lucarelli non rimanesse. A proposito di Raffaele, il giornalista Alfredo Pedullà conferma – attraverso il proprio sito web – che rappresenta l’obiettivo primario in casa giallorossa per la sostituzione di Gaetano Auteri:

“Per la panchina in assoluta pole c’è Giuseppe Raffaele, reduce da una buona stagione a Potenza – si legge – Raffaele è legato da un altro anno di contratto, ma liberarlo non dovrebbe essere un problema considerata la crisi societaria del club con la proprietà che ha già comunicato di non poter iscrivere la squadra al prossimo campionato”.

