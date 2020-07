BIONDI: “Catania sogno realizzato, rimarrei a vita”

Tra le principali sorprese del Catania 2019/2020, Kevin Biondi ribadisce a La Gazzetta dello Sport il proprio amore per i colori rossazzurri, dopo il messaggio social dei giorni scorsi.

“Catania è un sogno che ho realizzato. Peccato per i Play Off, sono stati preparati bene. Lucarelli mi ha dato fiducia e dispensato consigli importanti, da ex attaccante di lusso. Il mercato? A oggi sono del Catania e questo conta. Indossare la maglia del Catania è un onore. Rimarrei a vita in rossazzurro, ma non decido solo io”.

