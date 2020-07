CALCIO SICILIANO: il Palermo giocherà al “Barbera” le gare casalinghe, concessione stadio ok

Telenovela finita in casa Palermo. Dopo le problematiche riscontrate per la gestione dell’impianto sportivo “Renzo Barbera” è stato scongiurato il rischio di giocare altrove le partite casalinghe della squadra rosanero neo promossa in Serie D. E’ infatti arrivata la concessione al Palermo per usufruire dello stadio. Il Consiglio Comunale palermitano ha approvato l’atto che concede al club rosanero le “chiavi” dello stadio: 20 favorevoli, nessun contrario, 5 astenuti. La convenzione (durata di 6 anni, ndr) potrà essere consegnata alla Covisoc in vista dell’iscrizione al prossimo campionato di Serie C.

