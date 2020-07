CATANIA 2019-20: “La stagione di…” Miguel Angel Martinez, statistiche del portiere spagnolo

Focus statistico dedicato ai singoli giocatori che hanno composto l’organico del Catania nella stagione appena trascorsa. Di seguito il riepilogo su Miguel Angel Martinez.

Il portiere spagnolo ha disputato la sua terza stagione alle pendici dell’Etna, in precedenza aveva ricoperto il ruolo di vice Pisseri nel biennio 2016-2018. Pur partendo nelle gerarchie dietro il titolare Jacopo Furlan, quest’anno Martinez è riuscito a ritagliarsi più spazio rispetto alle stagioni precedenti prendendo parte alle gare di Coppa Italia di Serie C e play-off disputate dal Catania. L’esordio stagionale è avvenuto contro la Sicula Leonzio il 20 novembre 2019 in occasione del secondo turno eliminatorio di Coppa Italia di Serie C (vittoria per 1-0). L’estremo difensore iberico successivamente è stato tra i principali protagonisti del cammino rossazzurro nella competizione conclusa con l’eliminazione in semifinale per mano della Ternana.

Martinez inoltre è stato la prima scelta di mister Cristiano Lucarelli per l’appendice dei play-off in cui la squadra pur tra mille difficoltà non ha sfigurato, uscendo a testa alta dopo il pareggio di Terni. Il ragazzo classe ’95 quest’anno ha giocato complessivamente 8 incontri ufficiali, accumulando 720 minuti in campo (450′ in Coppa Italia di Serie C, 180′ ai play-off e 90′ in campionato) e subendo 7 reti. Il saldo è quindi positivo per un portiere che ha ancora ampi margini di miglioramento pur lasciando intravedere delle potenzialità nel ruolo. Reattività, personalità e partecipazione alla manovra lo collocano tra i guardiani dei pali più interessanti del panorama della Serie C.

