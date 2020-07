PAGLIARA: “Vinta la prima scommessa. Il Catania non sarà più un fortino chiuso”

Fabio Pagliara, probabile nuovo Presidente del Catania, si sofferma sul modello di azionariato diffuso scelto per provare a rilanciare i colori rossazzurri, in un’intervista rilasciata ai microfoni di sportenjoyproject.com:

“Vinta la prima scommessa adesso viene il difficile, ma ventre a terra ce la faremo. restyling del marchio? La scelta sarà condivisa insieme ai tifosi, ad esempio grazie a dei sondaggi pubblici tramite il sito anche per comprendere i loro gusti, e così sarà anche per altro, ovviamente dove ciò sarà possibile. L’idea di base sarà quella di rendere, ove è possibile, una società inclusiva e trasparente. Un modello nuovo di fare calcio dove, sicuramente, ci sarà una maggiore trasparenza e condivisione e non più un fortino chiuso ma una casa aperta. Azionariato diffuso? Più persone ci sono, più idee abbiamo, meglio è. Un modello diverso dal passato, però è chiaro che alla fine ci vuole uno al timone che faccia da sintesi. Gli obiettivi saranno condivisi all’inizio dell’anno in assemblea com’è normale che sia, poi massima autonomia gestionale da parte dell’incaricato di quell’area. Il processo decisionale deve essere chiaro e univoco”.

