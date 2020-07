Superato l’ostacolo Virtus Francavilla, nel Secondo Turno dei Play Off di Serie C (Fase del Girone) domenica 5 luglio il Catania renderà visita alla Ternana. La formazione umbra, infatti, pareggiando 0-0 in casa con l’Avellino ha staccato il pass per la qualificazione. In caso di sconfitta della Ternana sarebbe stato Catania-Catanzaro al “Massimino”. Etnei costretti a vincere al “Liberati” per accedere al turno successivo.

