NUOVO D.S.: Rubino tra i profili stimati da Pellegrino

Il Catanzaro era vicinissimo ad ufficializzare sia Raffaele Rubino che il tecnico Giuseppe Raffaele. Poi la dirigenza giallorossa ha virato sul Direttore Sportivo Massimo Cerri e, probabilmente non a caso, adesso la pista che porta a mister Raffaele si sarebbe raffreddata per il club calabrese. Il trasferimento di quest’ultimo a Catanzaro, evidentemente, era legato a quello di Rubino. E potrebbe non essere casuale che la candidatura di Raffaele sia tornata d’attualità in casa Catania. L’attuale allenatore del Potenza e l’ex dirigente del Trapani si avvicinano entrambi al trasferimento alle pendici dell’Etna? Vedremo. I due profili sono sicuramente stimati dal futuro General Manager Maurizio Pellegrino, che però, tiene in considerazione anche altre piste.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***