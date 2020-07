DI MOLFETTA: il sito ufficiale del Catania lo ha escluso dalla rosa

Il profilo dell’attaccante rossazzurro Davide Di Molfetta non figura all’interno della rosa del Calcio Catania indicata sul sito ufficiale. Segnale che, evidentemente, dopo avere avanzato richiesta di svincolo presso il Collegio Arbitrale il giocatore ha ottenuto l’ok per svincolarsi dalla società dell’Elefante. Ricordiamo che Di Molfetta è stato l’unico calciatore ad avere assunto la decisione di non disputare i Play Off. Altri avrebbero potuto seguirlo ma hanno preferito mettersi a disposizione dello staff tecnico etneo e attendono il pagamento degli arretrati dalla nuova proprietà.

