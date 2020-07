ESCLUSIVA – Cantone: “Catania, 23 luglio 2020 giorno della liberazione”

Tra i principali catanesi ad avere indossato la maglia del Catania spicca l’ex centrocampista Antonino Cantone. Nei giorni scorsi in Piazza Giovanni Verga, quando è arrivata l’ufficialità dell’aggiudicazione dell’asta competitiva in favore della Sigi presso il Palazzo di Giustizia, Cantone – in compagnia di Nino Leonardi – ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni ai microfoni di TuttoCalcioCatania.com:

“Vorrei che la data del 23 luglio 2020 fosse definita come la giornata della libertà, della liberazione per i colori rossazzurri. Poi trarremo le conclusioni e diremo la nostra su quello che la Sigi sarà in grado di fare soprattutto per lo sport catanese. Ma anche per i catanesi ex calciatori del Catania che, secondo me, ne capiscono più di certa gente che lavora esclusivamente per soldi. La mia opinione è che se tu ami la maglia del Catania devi essere disposto a farlo anche gratuitamente”.

