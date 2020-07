LUCARELLI – PELLEGRINO: incontro decisivo nei prossimi giorni

Vicina la nomina del nuovo CdA rossazzurro mentre si lavora in funzione del 5 agosto, data ultima per la presentazione della domanda d’iscrizione al prossimo campionato. Nel frattempo Maurizio Pellegrino, che ricoprirà il ruolo di General Manager, non sta con le mani in mano sviluppando idee e progetti per la costruzione della rosa del Catania 2020/2021. Primo tassello fondamentale, procedere con la riconferma di Cristiano Lucarelli in panchina.

Dopo alcuni contatti avviati in questi giorni, Lucarelli e Pellegrino discuteranno faccia a faccia il futuro. Il tecnico livornese chiede la soddisfazione di determinate garanzie, al momento però c’è divergenza tra le parti. Prossima settimana è previsto un incontro finalizzato al raggiungimento di un punto d’equilibrio. Se non si riuscirà nell’intento, le strade si divideranno con Pellegrino che ha già in mente un paio di alternative e Lucarelli adocchiato da alcune società, tra le quali la Ternana.

