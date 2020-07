ESCLUSIVA – Nino Leonardi: “Catania, ottimi auspici. Bisogna investire sui giovani”

Nei giorni scorsi, quando si è concretizzato il cambio di proprietà con l’aggiudicazione dell’asta competitiva a beneficio della Sport Investment Group Italia SpA, in Piazza Giovanni Verga abbiamo scambiato qualche battuta con l’ex difensore del Catania Antonino Leonardi, rossazzurro negli anni ’70/80 e soprannominato “il killer con la faccia d’angelo”. Speranzoso di un concreto rilancio della società rossazzurra dopo anni piuttosto difficili, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di TuttoCalcioCatania.com:

“Gli auspici sono ottimi, sostenevo da tempo che dovesse avvenire un cambio di proprietà a tutela del blasone e della storia del Catania ’46. Anche in passato ho ribadito che non si poteva perseverare negli errori. Siamo stati retrocessi fino a trovarci quasi sull’orlo del fallimento. Ho indossato per tanto tempo questa maglia, oltre dieci anni. Ho confermato e ribadito l’amore e la passione per i colori rossazzurri anche fornendo indicazioni e suggerimenti. Mantenendo cioè i vivai, avendo la capacità d’investire fattivamente sui giovani sviluppando una pianificazione per avviare l’inizio di una nuova era”.

