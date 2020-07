FERRANTE (Ternana): “Catania bella squadra, abbiamo retto e dimostrato di essere un ottimo gruppo”

Alexis Ferrante, autore del gol-vittoria della Ternana ai danni del Catania, commenta attraverso il canale Instagram rossoverde l’1-1 finale. Ecco quanto evidenziato:

“Sono felicissimo per avere realizzato questo gol che ci dà morale e ci fa sognare. Sono veramente contento per la prestazione offerta, abbiamo dimostrato di essere un ottimo gruppo e che ci crediamo fino alla fine. In occasione del pareggio c’è stato questo recupero palla sulla trequarti di campo, la scodellata sul secondo palo e la mia incornata. Il Catania è una bella squadra, compatta ma noi abbiamo retto, tenendo la partita sempre sull’1-0. Ci abbiamo creduto e adesso pensiamo alla prossima gara. Dovremo dare il massimo per arrivare pronti e vincere”.

