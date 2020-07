FURLAN (Ternana): “Il Catania ci ha messo in grande difficoltà, ma siamo stati bravi a crederci”

Si è rivelato determinante nell’economia della gara pareggiata in extremis dalla Ternana il contributo del calciatore Federico Furlan, che commenta attraverso il canale Instagram rossoverde il risultato acquisito. Ecco quanto evidenziato:

“E’ stata una partita difficile perchè trovavamo una grande squadra, secondo me quella che giocava meglio nel nostro girone, completa in tutti i reparti. Il Catania ci ha messo in grande difficoltà ma bravi noi a tenere sempre il risultato sull’1-0 per poi crederci negli ultimi minuti. Siamo riusciti alla grande a pareggiarla. Ho cercato di spezzare un pò la partita, serviva una scintilla, un lampo per cambiarla e prendere coraggio. Ci abbiamo creduto e siamo contenti di avere passato il turno”.

