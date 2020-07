GALLO (all. Ternana): “Il Catania ha qualità, ma noi abbiamo tutto per fare molto bene”

Alla vigilia di Ternana-Catania, l’allenatore rossoverde Fabio Gallo rilascia alcune dichiarazioni. Ecco quanto evidenziato da ternananews.it:

“Le caratteristiche dei giocatori del Catania fanno pensare a caratteristiche diverse per l’attacco. Stiamo cercando di lavorare anche in funzione di un altro modo di giocare, considerando la struttura dei giocatori del Catania. Ci sta che io possa cambiare. Penso ad un attacco più agile. Tutte e due le squadre hanno grandi motivazioni. Contro il Francavilla loro hanno fatto fatica nel primo tempo, poi è stata un’altra partita. La fatica potrà farsi sentire, la condizione non sarà ottima per nessuno. Il Catania ha qualità, ma la mia squadra ha tutto per fare molto bene. I mie giocatori sono consapevoli dell’importanza della partita e dell’avversario. Ci sono momenti nella stagione dove parlando troppo si rischia di non mettere quello che vorresti nella testa dei giocatori. E’ meglio che ognuno trovi le motivazioni, consapevoli dell’importanza della partita. E’ chiaro che devo fare in modo che siano motivati, ma lo vedo nel quotidiano”.

