GHIRELLI: “Bisogna riaprire gli stadi, il credito d’imposta entrerebbe in funzione a settembre”

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della stagione della Virtus Verona, è intervenuto il numero uno della Lega Pro Francesco Ghirelli soffermandosi, in particolare, sul tema stadi e del credito d’imposta, fondamentale per dare ossigeno ai club:

“In una fase come quella che abbiamo attraversato, che nessuno poteva immaginare, possiamo dire che senza il pubblico non è calcio. Giusto ragionare stando attenti alla situazione epidemiologica, ma bisogna riaprire gli stadi. Abbiamo parlato col ministro Spadafora di temi importanti, come quello relativo al credito di imposta. Se questo è un Paese normale, arriverà perché l’impegno c’è. Il credito di imposta serve in una fase così difficile, in cui sono in discussione le aziende, ad abbassare il carico fiscale di modo che si continui a mantenere le sponsorizzazioni. Se riusciremo ad ottenerlo, ma si sono impegnati ad approvarlo nel Consiglio dei Ministri del 6 agosto, entrerebbe in funzione a settembre”.

