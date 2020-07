GHIRELLI (Pres. Lega Pro): “Campionato a fine settembre, niente Coppa Italia”

Intervento di Francesco Ghirelli, Presidente della Lega Pro, ai microfoni di Sky Sport. Ecco quanto evidenziato da tuttoc.com:

“Inizieremo il campionato il 27 settembre, per la prima volta non avremo la Coppa Italia perché partendo così tardi e dovendo chiudere prima per gli Europei, oltre ad avere già dei turni infrasettimanali, era difficile infilarcela. Sarà un campionato sempre bello e combattuto, auguriamoci di avere gli stadi aperti, che ora è il vero problema che abbiamo, e che la situazione del Paese vada migliorando a livello sanitario e si attenuino i protocolli, ma anche che il Governo ci aiuti sul credito d’imposta, assieme ad altri sport come pallavolo e basket che rischiano di non avere né pubblico né sponsorizzazioni”.

