PAGLIARA: “5 agosto, sono ottimista. 11700 brand da esportare, troverà spazio nella maglia del Catania”

Ai microfoni di cataniatoday.it, Fabio Pagliara continua a manifestare ottimismo nell’ottica d’iscrivere il Catania al prossimo campionato, puntando forte sul brand 11700. Riportiamo un estratto delle dichiarazioni di Pagliara:

“Parliamo di azionariato diffuso. Il mio sogno, ma saranno poi i soci e il CdA a decidere, è farlo diventare un modello di azionariato popolare, con la possibilità di intervenire con quote minime e quote di supporto piccole, ma numericamente molto elevate. Adesso credo che la vera battaglia sia soltanto quella legata all’iscrizione del 5 agosto, la situazione amministrativa che abbiamo trovato è peggiore di quella che pensavamo, nell’ultimo periodo il Catania non ha adempito a molte delle attività, in 10 giorni va fatto il lavoro che andrebbe fatto in qualche mese. Sono ottimista, ma cosciente della situazione“.

“In questa prima fase dobbiamo lavorare sull’internazionalizzazione e il crowdfunding e marketing territoriale. Poi partirà anche il merchandising, ora stiamo vedendo i contratti e il contratto esistente con lo sponsor tecnico, che come sembra è pluriennale. Un discorso questo che vedremo dal 6 agosto, ad iscrizione avvenuta Matricola 11700 è un brand da esportare. Come si lega al discorso del marketing? Dovremo trovare spazio nella maglia da gioco al logo 11700 e farlo diventare un brand per il merchandising. Diventa un brand per gran parte delle iniziative di marketing e sviluppo, oltre al Calcio Catania, nome del club, e Torre del Grifo, che non deve passare in secondo piano. Sulla matricola vorremmo costruirci un po’ di storia e farlo diventare l’elemento caratterizzante del Catania anche all’estero“.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***