ISCRIZIONE – Servono oltre 2 milioni. Pagliara: “Con Ghirelli si è parlato anche del rilancio”

5 agosto 2020, data in cui scadrà il termine per la presentazione della domanda d’iscrizione al prossimo campionato di Serie C. Serviranno oltre 2 milioni di euro al Catania per essere in regola con le esigenze federali e regolarizzare la posizione relativa agli arretrati da saldare ai tesserati che hanno completato la stagione 2019/20. All’interno dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, si leggono anche alcune dichiarazioni rilasciate da Fabio Pagliara con riferimento all’incontro tenutosi a Roma con il numero uno della Lega Pro Francesco Ghirelli: “Abbiamo parlato anche del Catania e delle prospettive di rilancio. Abbiamo discusso della serie C grandi firme che si prospetta, specie per quel che riguarda il girone meridionale”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***