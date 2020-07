DA ‘LA GAZZETTA DELLO SPORT’: “Un Catania grandi firme targato Guerini e Mauro”

“Un Catania grandi firme targato Guerini e Mauro”, si legge nell’edizione siciliana de La Gazzetta dello Sport. Vincenzo Guerini e Massimo Mauro faranno parte del nuovo organigramma del Calcio Catania, agendo in qualità di responsabili dell’area tecnica. Si tratterà di un gradito ritorno nel primo caso, mentre Mauro – che dall’ottobre del 1997 al luglio del 1999 ha ricoperto la carica di presidente del Genoa – ha sempre avuto a che fare col Catania da calciatore avversario. Entrambi hanno rilasciato alcune dichiarazioni:

GUERINI – “Non potremo fare tutto e subito, ma capisco anche quanta passione e quanto desiderio abbiano i tifosi di tornare in alto. Faremo le cose per bene, cucendo rapporti con altre società per un confronto sempre utile. Nei prossimi giorni parleremo con il tecnico Lucarelli di cui abbiamo grande stima. A Catania ha fatto un ottimo lavoro in una situazione davvero difficile da gestire. Ha agito con grande professionalità e con il cuore”.

MAURO – “Grande città, grande storia. Il Catania merita di tornare su in tempi brevissimi. Per il momento devo ancora parlare con la società e mettere nero su bianco, posso solo esprimere la mia grande stima per una piazza che ho vissuto da avversario”.

