FUTURO LUCARELLI: si cerca un punto d’incontro, con Pellegrino nuovi contatti. Raffaele…

Profilo tenuto in considerazione dalla Ternana, come confermato dal D.S. rossoverde Luca Leone, ma anche altri club valutano la possibilità d’ingaggiare Cristiano Lucarelli. L’attuale tecnico del Catania è al momento in stand-by. C’è già stato qualche contatto con Maurizio Pellegrino, che attende ufficialmente di ricoprire la carica di General Manager. Pellegrino ha apprezzato il lavoro svolto da Lucarelli in una situazione difficile e parte dall’idea di riconfermarlo sulla panchina rossazzurra. Ma bisogna far collimare gli interessi di tutti. Da una parte l’allenatore livornese ha formulato delle precise richieste, dall’altra la struttura tecnica del Catania intende portare avanti un indirizzo strategico ben preciso con determinante linee da seguire. Ci saranno nuovi contatti nelle prossime ore. Trovando un punto d’incontro, Lucarelli proseguirà l’avventura nella sponda rossazzurra della Sicilia. Altrimenti Pellegrino ha in mente un paio di alternative valide. Tra queste – al di là delle smentite – quello di Giuseppe Raffaele è un profilo gradito ma si registra il forte pressing del Catanzaro. Pellegrino ha un paio di alternative valide a Lucarelli che, comunque, nelle intenzioni della società rappresenta la prima scelta.

