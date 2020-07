DA ‘LA SICILIA’: mercato giovanile, Taranto su due rossazzurri

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Due giovani promesse del Catania nel mirino del Taranto. La società pugliese, da anni alla ricerca del tanto atteso salto di categoria dalla D, ha spesso trattato giocatori con il club rossazzurro. Adesso, secondo quanto riporta il quotidiano La Sicilia, avrebbe manifestato interesse per Alessandro Arena (classe 2000 – nella foto – quest’anno in prestito all’Acireale) ed il laterale mancino del 2001 Antonio Panebianco, convocato in prima squadra durante i Play Off.

