LIOTRIZZATI: “Basta passi falsi o colpi di scena, il Catania va salvato”

Telenovela destinata ad avviarsi alla conclusione. In un senso o nell’altro. I Liotrizzati, noto gruppo di tifosi che seguono le partite del Catania dalla Curva Sud del “Massimino”, sperano nella salvezza della matricola 11700 pubblicando il seguente post su Facebook:

“Con oggi comincia l’ultima settimana davvero importante per le sorti del Catania. In questa settimana si deve chiudere il cerchio per ogni pretendente all’acquisto tramite asta. Non c’è più spazio per tentennamenti o colpi di scena, come venerdì scorso. Nessuno può permettersi più passi falsi, per la buona riuscita dell’asta. Che ad aggiudicarsi l’asta sia Sigi o altri pretendenti, poco importa, noi tifiamo per il Catania e per la sua salvezza. L’importante è che in questa settimana si consolidano tutte le pratiche richieste dal tribunale, così da presentare un’offerta che rasenta la perfezione tecnica. Le linee guida sono note da tempo, non è accettabile defezione tecnica alcuna, suonerebbe come una presa per il culo e mancanza di rispetto e serietà. Il Catania va salvato, da chi lo scopriremo il 23 all’apertura delle buste. La sicurezza che verrà salvato l’avremo il 28 quando dovrebbe concretizzarsi il tutto con le firme del passaggio di proprietà. Da allora si parlerà di altro ed in prospettiva, ma fino a quelle date niente è scontato e nulla deve essere lasciato al caso dai promittenti acquirenti”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***