MARINO: “Lucarelli, mi dispiace. Rimane una bella esperienza personale e di calcio”

Il dirigente del Catania Mario Marino commenta via social la scelta di mister Lucarelli di non proseguire l’avventura sulla panchina rossazzurra:

“Leggo della decisione di Cristiano Lucarelli. Nel mio essere un tesserato dell’Area Tecnica del Calcio Catania non mi va di entrarci in merito, non so e non voglio sapere.

Personalmente mi dispiace per la sincera ed accertata stima professionale, per l’affetto spontaneo nato tra noi e per quel rispetto amichevole forte e pulito avuto con lui e con i suoi fedeli Richard Vanigli e Alessandro Conticchio. Decisioni personali e di Società…ma mi rimane e penso rimanga anche a Cristiano, una bella esperienza di “convivenza personale e di calcio” nata e cresciuta in questa sua vetrina biennale di Tecnico del Catania”.

