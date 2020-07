MILLESI: “Pulvirenti va comunque rispettato. Lucarelli da confermare, normale si guardi attorno”

Catanese che ha indossato la casacca rossazzurra in Serie A nella stagione 2008/09, Francesco Millesi commenta l’addio di Antonino Pulvirenti ed il futuro di mister Cristiano Lucarelli ai microfoni di tuttoc.com:

“Credo e mi auguro che ci possa essere un progetto importante affinché questa piazza possa andare avanti e ritrovare le categorie che le competono. Pulvirenti? Ha portato il Catania in Serie A. Negli ultimi anni sicuramente c’è stato un declino per qualche errore commesso, anche nel rapporto interno. Non bisogna contestare Pulvirenti perché ha portato la Serie A però. Ci vuole rispetto per lui perché solo chi non fa non sbaglia. Pulvirenti ha portato l’entusiasmo, ha portato la Juventus, il Milan, l’Inter, la Roma, la Lazio al “Massimino”. Quindi va rispettato“.

“Lucarelli? È normale si debba guardare attorno perché non può stare qui ad aspettare il Catania. Perché se dovesse arrivare magari un’offerta non congrua rischia di perdere qualche treno. L’allenatore si deve guardare sempre intorno. Credo che la priorità di Lucarelli sia Catania, ci tiene tantissimo alla piazza, ha lavorato bene, a lui sicuramente farebbe piacere essere confermato. E la società sicuramente ha al primo posto Lucarelli. Ma ci sono vari aspetti da valutare, bisogna trovare la scelta migliore. Se comunque verrà confermato sarà un grande vantaggio di partenza. Portare un allenatore nuovo che non conosce la piazza, l’ambiente, può risultare svantaggiante. Ha entusiasmo da vendere così come il carisma e un ottimo rapporto con i calciatori. Io sono per la sua conferma”.

