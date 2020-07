PELLEGRINO: “Avanti con Lucarelli per dare continuità, deciderà lui gli innesti. Saremo competitivi”

Nel corso di Salastampa, il General Manager del Calcio Catania Maurizio Pellegrino delinea i primi passi del nuovo ciclo rossazzurro. Ecco le parole evidenziate da TuttoCalcioCatania.com

“Ci siamo trovati di fronte a grandi difficoltà. Grazie di cuore a chi ha partecipato in maniera attiva a questa iniziativa ma abbiamo ricevuto tante porte in faccia e non è stato facile ripartire. Ci siamo dovuti rialzare, facendo anche i conti con il problema Covid che ha destabilizzato un pò tutti. E’ stato un percorso estremamente difficile, ma instradato verso la legalità e la trasparenza. Il Calcio Catania esiste ma c’è uno step fondamentale adesso, che è quello dell’iscrizione e siamo tutti concentrati verso questo traguardo. Abbiamo una grande responsabilità e non dimentichiamo le famiglie che devono essere mantenute, i posti di lavoro di Torre del Grifo. Il territorio ci ha denigrati ma anche sostenuto. Tutti insieme si possono raggiungere traguardi impensabili, Catania può finalmente appropriarsi della propria cultura ed avere la consapevolezza di quante potenzialità nel territorio si possano avere. Sigi non ha una disponibilità multimilionaria, nessuno sceicco dietro. Siamo un gruppo di imprenditori, un azionariato diffuso, con un numero incredibile di richieste di soci che vogliono entrare in società. Sigi farà sforzi incredibili per iscrivere la squadra e disputare un campionato competitivo con un allenatore come Lucarelli, ma anche altri 17-18 giocatori sotto contratto di grande spessore. Possiamo garantire continuità alla guida tecnica così come a tutto il gruppo di giocatori. Con degli innesti mirati che poi l’allenatore deciderà mi sembra che questo possa bastare. Lucarelli è l’allenatore del Catania, ha un contratto, come tutti i giocatori”.

“Pagliara è stato determinante nella realizzazione di una impresa incredibile. L’idea nacque alle 16.30 del 24 dicembre in un albergo di Catania dove lui soggiornava per due giorni con un amico. C’è grande unità d’intenti da parte dei soci, si è scritta una pagina di storia. Non promettiamo ciò che non possiamo mantenere, andando avanti con le nostre idee. Per un allenatore, lo dico per esperienza, essere attorniato da gente di sport non può che essere un valore aggiunto. Con Lucarelli ci sarà un confronto con persone di sport e credo sia una bella cosa questa. Mi piacerebbe tanto vedere una precisa identità di squadra che rispecchi la nostra mentalità, il nostro modo di interpretare il calcio. Ci vuole tempo ma Lucarelli, come tutto il gruppo storico, sicuramente darà continuità a quanto fatto in precedenza con delle buonissime basi per potersi approcciare ad una costruzione di squadra che si possa identificare con i tifosi, la città e tutto ciò che esprime i colori rossazzurri. Guerini e Mauro? Confermo la loro presenza nell’organigramma, da tempo sono stati nominati e pubblicizzati ma prima aspettiamo la mia ufficializzazione. Ognuno andrà avanti per le proprie competenze, c’è tanto lavoro da fare. Tutto passa da ogni step e momento di grande impegno”.

“Siamo in Lega pro, se non programmi e non stai attento rischi di saltare da un momento all’altro. La squadra avrà degli obiettivi importanti, la società crescerà di giorno in giorno ma con grande umiltà. Se riusciamo a capirlo diventiamo tutti più forti, se le pretese sono altre e cioè si vuole tutto e subito, andiamo avanti lo stesso. Per il grande attaccamento dei tifosi verso questa squadra, sono convinto che loro saranno i primi a stringersi intorno ad un progetto. Ci sono squadre che non hanno vinto spendendo milioni e milioni di euro. Io voglio guardare a casa nostra che ti fornisce assoluta garanzia tecnica. Chiaramente la squadra sarà migliorata, l’allenatore ci dirà quale strada intraprendere. Le parole del Presidente del Palermo? Apprezziamo molto il grande gesto di civiltà, ricambio tutte le buonissime intenzioni di questo mondo e lo ringrazio pubblicamente. Io mi sento siciliano. Ok le forme di campanilismo simpatiche, ma se c’è grande rispetto e lealtà. Sentirsi siciliani ci deve riempire d’oroglio, la Sicilia deve sentirsi unita”.

