PANTANELLI: premio alla carriera per l’ex portiere del Catania

Tre stagioni vissute indossando la casacca rossazzurra. Un legame, quello col Catania, indissolubile per Armando Pantanelli che – non a caso – vive e lavora alle pendici dell’Etna. La Sigi, fresca di acquisizione del pacchetto di maggioranza delle quote del Calcio Catania consentendo il salvataggio della matricola 11700, valuta l’ipotesi di affidare proprio a Pantanelli l’incarico di preparatore dei portieri.

Intanto l’ex estremo difensore del Catania ha ricevuto il “premio alla carriera” in occasione dei Penalty Awards, manifestazione giunta alla settima edizione – svoltasi a Enna – che premia i migliori del calcio siciliano. Circa 400 le partite disputate tra i professionisti da Pantanelli, raggiungendo il punto più alto della carriera in qualità di terzo portiere all’Inter e totalizzando presenze in Serie A esclusivamente con la maglia del Catania.

