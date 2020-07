PELLEGRINO: “Siamo certi che la matricola è salva, felice dopo mesi durissimi”

Con l’avvocato Giovanni Ferraù, all’esterno della struttura di Torre del Grifo – nel corso del sopralluogo effettuato da una delegazione della Sigi – è intervenuto Maurizio Pellegrino, rilasciando le seguenti dichiarazioni alla stampa:

“Era importante far conoscere la struttura anche ad altri imprenditori e sono rimasti veramente colpiti. Lo sapevamo, era impensabile non accostare il Catania a Torre del Grifo. Struttura meravigliosa, ne abbiamo preso atto tutti. Le potenzialità sono enormi, lo abbiamo sempre detto. Il lavoro per chi acquista la società deve essere progettuale, strutturato e duraturo nel tempo. Tante volte il lavoro sopperisce a investimenti economici, operando in maniera intensa. Adesso i soci sono impegnati per questo bando, siamo realmente contenti che abbiano visto di cosa si parlava in questi mesi, lo hanno testato con i loro occhi. Siamo certi che la matricola è salva. Sono personalmente molto contento, provato e felice dopo mesi durissimi anche a livello personale. Ho sempre detto che se ci fosse qualcun’altro interessato a rilanciare il Catania, ben venga. Noi abbiamo fatto il nostro con tutte le nostre forze. Mi piacerebbe tantissimo tornare a parlare di calcio al più presto”.

