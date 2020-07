PINTO: il laterale sinistro torna al gol due anni dopo

“Se mi manca il gol? Mi farebbe piacere ritrovarlo ma finchè si vince sono contento lo stesso. Non è un problema”. Così il laterale sinistro Giovanni Pinto nel corso di un’intervista rilasciata a marzo. Il giocatore ha tentato a più riprese di trovare la via della rete nel corso della stagione. Dopo la sospensione del campionato, il ritorno al gol si è concretizzato martedì sera contro la Virtus Francavilla ed è valso il 3-2 al “Massimino” nel Primo Turno dei Play Off. Non segnava dal 5 maggio 2018. Allora militava tra le fila dell’Ascoli, in Serie B, e mise a segno la realizzazione che valse il definitivo 1-1 casalingo al cospetto dell’Avellino, rispondendo al momentaneo vantaggio di Luigi Castaldo.

