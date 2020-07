SERIE C: girone C, cambia anche la Vibonese in panchina. Modica lascia

Dopo la mancata riconferma del tecnico Ciro Ginestra sulla panchina della Casertana, nel girone C di Serie C cambia anche la Vibonese in vista della prossima stagione. Giacomo Modica lascia la società rossoblu, a seguito della decisione di non rinnovare il contratto:

“A Giacomo Modica, al suo vice Michele Facciolo, e tutti i collaboratori che hanno composto lo staff tecnico che ha guidato la prima squadra nell’ultima stagione facendoci vivere fortissime emozioni e vittorie storiche come quella contro il Catania – si legge in una nota ufficiale emessa dal club calabrese – a nome di tutta la società i più sentiti ringraziamenti per l’attività svolta, per l’impegno, la serietà e la correttezza professionale dimostrata”.

