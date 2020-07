PLAY OFF: fine della corsa per altri otto ex Catania

Le vittorie di Reggio Audace e Bari nelle semifinali Play Off di Serie C determinano l’addio al sogno della promozione in B di vari ex Catania: mister Silvio Baldini (nella foto ndr), Guido Pulidori, Luca Tedeschi, Simone Ciancio, Elio Calderini e Giuseppe Caccavallo sponda Carrarese; Giammario Piscitella e Mattia Bortolussi per quanto concerne il Novara. Entrambe le squadre sono state sconfitte per 2-1. Fran Brodic avrebbe disputato la finale se non avesse risolto il contratto che lo legava alla Reggio Audace nei giorni scorsi.

Precedentemente hanno salutato i Play Off gli ex rossazzurri Raffaele Ioime (Potenza); Dario Bergamelli (Ternana); Luca Liverani, Fabio Scarsella e Simone Pesce (Feralpisalò); Carlo Pelagatti, Joel Baraye e Francesco Nicastro (Padova); Matteo Di Piazza (Catanzaro); Demiro Pozzebon (Avellino); Francesco Bombagi (Teramo); Leonardo Nunzella (Virtus Francavilla); Gladestony da Silva e Kingsley Boateng (Robur Siena); Kristjan Matosevic, Francesco Lodi e Vincenzo Sarno (Triestina); Giuseppe Carriero e Giuseppe Scienza (Monopoli); Gael Genevier (Albinoleffe); Mirko Miceli, Francesco Rapisarda, Luigi Carillo e Federico Angiulli (Sambenedettese), quest’ultimo di ritorno al Catania dal prestito.

