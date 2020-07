SCHIRA (Tutto C): “Lucarelli, gli ingredienti per vincere a Terni ci sono tutti”

A proposito del probabile trasferimento di Cristiano Lucarelli alla Ternana, il collega di tuttoc.com Nicolò Schira si esprime in termini favorevoli attraverso il noto portale specializzato nella terza serie:

“Tra budget risicati o club sull’orlo del baratro. Lucarelli ha lasciato positivamente il segno a Viareggio, Pistoia, Messina e Catania, sempre convivendo con vicende borderline. Centrare traguardi in quelle condizioni è tutt’altro che scontato. L’unico errore del tecnico, dettato però dal troppo amore, fu quello di tornare nella sua Livorno da allenatore in B, ma al cuor non si comanda. Spinelli all’epoca non mantenne le promesse sulle competitività dell’organico e la storia finì come sempre capita agli allenatori, con l’esonero dopo i primi risultati negativi. Ora però il futuro sorride a “Mister Miliardo” come era stato soprannominato dopo il libro scritto con l’agente Carlo Pallavicino. Finalmente, infatti, Lucarelli avrà la possibilità di guidare una fuoriserie. Società ricca e solida, proprietà ambiziosa, piazza passionale, rosa di livello che verrà costruita per il salto di categoria: gli ingredienti per vincere ci sono tutti”.

