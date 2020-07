TACOPINA: tappa etnea intensa per l’imprenditore statunitense

Aveva preannunciato di visitare il centro sportivo Torre del Grifo Village e così è stato. In mattinata l’ex patron del Venezia Joe Tacopina ha raggiunto la Sicilia, intrattenendosi per circa 90 minuti con il dimissionario Amministratore Unico Gianluca Astorina e l’avvocato Carmelo Munzone. L’imprenditore statunitense ha raccolto una serie d’informazioni utili sulla struttura etnea, rimanendone favorevolmente impressionato, prima di recarsi nella sede di Nicolosi Trasporti, visitare lo stadio “Angelo Massimino” e proseguire il dialogo. Adesso sarà interessante riscontrare eventuali novità nell’ambito di un eventuale ingresso in Sigi. Dalle ultime indiscrezioni Tacopina non pare intenzionato ad entrare direttamente in società, ma potrebbe fare da tramite con un gruppo di imprenditori a lui vicino. Vedremo se ci saranno sviluppi più avanti.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***