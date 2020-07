SERIE B – Sottil (all. Pescara): per l’ex Catania salvezza ancora da conquistare e futuro incerto

Un gol dell’ex rossazzurro Riccardo Maniero al 52′ permette al Pescara di avere ragione del già retrocesso Livorno allo stadio “Adriatico”. 1-0 poco convincente ma che, comunque, ha consentito agli abruzzesi d’incamerare tre punti preziosi in chiave salvezza. L’ex allenatore del Catania Andrea Sottil ha vinto la prima gara della sua gestione sulla panchina biancazzurra ma rischia di dover disputare i Play Out, quando manca una giornata al termine del campionato. Prossimo avversario il Chievo Verona in trasferta. Si valuterà, successivamente, il futuro del tecnico di Venaria Reale che ha firmato col Pescara un contratto fino al termine del torneo e potrebbe trovare una nuova sistemazione in vista del prossimo campionato.

