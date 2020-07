SERIE C – Bandecchi (Pres. Ternana) duro: “Lega Pro da cancellare!”

Intervento duro del Presidente della Ternana Stefano Bandecchi – via Instagram – sulla riforma delle liste in Serie C. Ecco quanto evidenziato da ternananews.it:

“Per me questa riforma è poco comprensibile. I giovani saranno i primi a rimetterci. Le rose non potranno cambiare e credo che in Serie C resteranno a casa oltre 200 calciatori. Cosa mi piacerebbe? Che la Lega Pro fosse cancellata. E’ stato un compromesso a suo tempo pieno di gente e squadre con campionati poco nazionali e molto locali. Io sono tra quelli che pensano che la Lega B dovrebbe essere l’ultima lega di professionisti e al suo interno avere le due categoria B a 20 e C a 22. Questa era la vera riforma che mi sarei aspettato. Non da quest’anno ma dalla stagione ‘21/’22. In questo modo anche la C sarebbe stata appetibile per nuovi investitori. Avremmo creato anche il Semiprofessionismo. Purtroppo qualcuno dei miei giocatori dovrà passare l’anno a grattarsi le ginocchia perché non penso ci sarà spazio per loro anche nelle altre squadre. Spero che l’assocalciatori dica la sua”.

