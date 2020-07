SOTTIL: dal Catania al Pescara, ancora una delusione contro il Trapani

Detto del Pescara sconfitto al “Provinciale”, per il club biancazzurro la strada si fa in salita. Gli abruzzesi pensavano di potere incamerare tre punti preziosi per avvicinare la salvezza, invece sono tornati a casa a mani vuote e, adesso, rischiano grosso. Mister Andrea Sottil è incappato in una sconfitta inattesa che rappresenta, a distanza di un anno, una nuova delusione sul campo del Trapani. Fu cocente quella della passata stagione sulla panchina del Catania, riportando un 1-1 ai Play Off che estromise i rossazzurri dalla corsa alla Serie B. Trasferta trapanese ancora amara, dunque, per il tecnico di Veneria Reale chiamato ad evitare la retrocessione del Pescara in C.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***