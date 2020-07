SERIE C – Play Off: fine della corsa per Ternana, Carpi, Potenza e Juventus U23

Squadre di Serie C in campo per il Secondo Turno della Fase Nazionale dei Play Off. Al termine dei 90′ Ternana, Carpi, Juventus Under 23 e Potenza sono costrette a salutare la competizione. Particolarmente sfortunata la Ternana che, nel corso del primo tempo, ha esaurito tutte le sostituzioni a disposizione per far fronte agli infortuni, dovendo oltretutto giocare in inferiorità numerica per l’espulsione di Palumbo nella ripresa. Accedono alla fase successiva Bari, Novara (unico successo esterno), Reggio Audace e Carrarese.

Ecco risultati e marcatori:

Bari 1-1 Ternana (30′ Antenucci, 72′ Vantaggiato)

Carpi 1-2 Novara (9′ Pinzauti, 40′ Sbraga, 90′ Vano)

Carrarese 2-2 Juventus U23 (17′ Valente, 43′ Infantino, 75′ Vrioni, 90′ Vrioni)

Reggio Audace 0-0 Potenza

