SERIE C: risultati Play Off e Play Out. Avanti Catanzaro, Padova e Novara. Retrocede il Rende di Rigoli, Sicula Leonzio salva

Le squadre di Serie C sono scese in campo per la disputa del Primo Turno dei Play Off – Fase del Girone (gara unica) – e del ritorno dei Play Out. Per quanto concerne la lotta promozione avanzano alla fase successiva Catania, Novara, Padova e Catanzaro, in attesa di Ternana-Avellino. Retrocedono in Serie D Pianese, Giana Erminio, Arzignano, Ravenna, Rende e Bisceglie che si aggiungono a Gozzano, Rimini e Rieti, retrocesse direttamente.

PLAY OFF – Primo Turno (Fase del Girone)

NOVARA 0-0 ALBINOLEFFE

PADOVA 0-0 SAMBENEDETTESE

CATANIA 3-2 VIRTUS FRANCAVILLA

CATANZARO 0-0 TERAMO

TERNANA – AVELLINO (in programma lunedì)

PLAY OUT – Ritorno

IMOLESE 0-0 ARZIGNANO

PERGOLETTESE 3-3 PIANESE

PICERNO 3-0 RENDE

RAVENNA 0-1 FANO

SICULA LEONZIO 1-0 BISCEGLIE

GIANA ERMINIO 1-1 OLBIA

