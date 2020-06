TROCINI (all. Virtus Francavilla): “Errore arbitrale condiziona stagione, meritavamo di passare il turno”

Schiuma rabbia Bruno Trocini, allenatore della Virtus Francavilla nel commentare brevemente il ko di Catania ai microfoni di tuttocalciopuglia.com:

“L’errore arbitrale ti condiziona la stagione, perché meritavamo di passare il turno, per il gioco espresso, per quanto fatto in campo. Meritavamo e invece torniamo con grande amarezza. Sarebbe stato facilissimo vedere quello che è successo con Delvino: noi lo abbiamo fatto subito, con un telefono in panchina”.

