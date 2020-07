TERNANA – CATANIA: probabili formazioni, possibile staffetta tra Curcio e Mazzarani

Il match odierno tra Ternana e Catania mette in palio un posto alle fasi nazionali dei play-off di Serie C. La formazione etnea è obbligata a vincere fuori casa, poiché in ottica qualificazione gli umbri vantano il miglior piazzamento di classifica (5°). La sfida del “Libero Liberati” di Terni avrà inizio alle ore 20:30, con diretta web sulla piattaforma Eleven Sports e differita TV su Telecolor (canale 12 DDT).

Nel 4-3-3 di mister Fabio Gallo – che ha convocato 24 giocatori – spetterebbe a Parodi, Diakitè, Bergamelli e Mammarella presidiare la porta di Iannarilli, con Paghera, Palumbo e Salzano a centrocampo e Partipilo e Defendi schierati ai lati di Ferrante. Tra le fila umbre sono assenti Suagher, Proietti, Repossi, Onesti e Niosi.

In casa rossazzurra l’unico nodo da sciogliere riguarda l’impiego nel ruolo di trequartista di uno tra Curcio e Mazzarani, per il resto si va verso la riconferma della formazione che martedì scorso ha eliminato la Virtus Francavilla. Il probabile schieramento vedrebbe i quattro difensori Calapai, Mbende, Silvestri e Pinto davanti al portiere Martinez, con Vicente-Salandria in mediana e Capanni, Mazzarani (Curcio) e Biondi collocati alle spalle di Curiale. Tutti convocati per mister Lucarelli ad eccezione dell’attaccante Davide Di Molfetta, fuori per note dispute contrattuali con il club etneo.

L’incontro verrà diretto dal signor Matteo Marcenaro della sezione AIA di Genova, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti della sezione di Ozieri Gianluca d’Elia e Andrea Niedda, con IV ufficiale di gara il signor Gianpiero Miele di Nola.

