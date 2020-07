DA TERNI: “Tra gli allenatori, al momento Lucarelli il più vicino alla Ternana”

Continua a circolare con insistenza, in Umbria, il nome di mister Cristiano Lucarelli in orbita Ternana. Ad oggi l’attuale tecnico del Catania sarebbe favorito per la sostituzione di Fabio Gallo, a cui non è stato rinnovato il contratto in scadenza dopo l’eliminazione dai Play Off. In particolare i colleghi di ternananews.it scrivono che “Cristiano Lucarelli al momento è l’allenatore, di Lega Pro, più vicino alla Ternana per la prossima stagione. Il suo arrivo in rossoverde però non è scontato. In ballo per la panchina della squadra rossoverde ci sono almeno altri due tecnici: Fabrizio Castori e Fabio Caserta rispettivamente allenatore del Trapani e della Juve Stabia”. Entrambi sono attualmente in lotta per la salvezza in Serie B, mentre Lucarelli prende tempo in attesa di capire cosa succederà il 23 luglio, giorno dell’apertura delle buste per l’aggiudicazione del bando d’acquisto del Calcio Catania.

