VERSO TERNANA – CATANIA: si cerca d’infrangere il tabù stagionale

Per la quinta volta in questa stagione il Catania si confronterà con la Ternana. Avversario forte e scorbutico, quello umbro per i rossazzurri che cercano la prima affermazione stagionale contro la squadra del vulcanico Presidente Bandecchi. Un vero e proprio tabù da sfatare, avendo riportato il Catania due sconfitte ed altrettanti pareggi, ultimo dei quali l’equivalente di una mezza sconfitta non ottenendo l’approdo in finale di Coppa Italia Serie C. Vincere è l’unico obiettivo dell’Elefante allo stadio “Liberati”, lo impone il regolamento. I padroni di casa, infatti, vantano un piazzamento in classifica migliore che gli concede il lusso di disporre di due risultati su tre. Il Catania, allora, dovrà essere bravo a capitalizzare al meglio le occasioni prodotte.

