DA VITERBO: ancora rumors di mercato su Silvestri

Voci di mercato non nuove, che riguardano il forte difensore attualmente in forza al Catania Tommaso Silvestri. Poco tempo fa la stampa laziale aveva già avvicinato Silvestri alla Viterbese. Adesso è Il Messaggero a parlare di individuazione del profilo di Silvestri come valido tassello per rinforzare il fronte difensivo della squadra. Il centrale difensivo ex Trapani ha ancora un anno di contratto con il Catania e la società del Presidente Romano attende di conoscere la situazione legata ai problemi societari rossazzurri.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***