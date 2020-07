CATANIA IN LEGA PRO – Tifo rewind: 13 novembre 2016, “Massimino” in festa per il tris inflitto ai rivali del Catanzaro

13 novembre 2016. Il Catania prosegue il momento favorevole in Lega Pro cogliendo il decimo punto nelle ultime 4 partite. Reduce dallo 0-0 ottenuto in un infuocato “Zaccheria” contro il Foggia, i rossazzurri ospitano il Catanzaro. Risultato di 3-1 inflitto alla formazione calabrese, accompagnato dai cori di apprezzamento e dagli applausi convinti della gente di Catania. Solamente una decina i tifosi catanzaresi presenti, causa trasferta con limitazioni. Ultras giallorossi che avevano emesso un comunicato sottolineando che si sarebbero spostati in direzione Catania anche se sprovvisti di biglietto. In realtà la stragrande maggioranza di loro fu preventivamente bloccata dalle forze dell’ordine.

Tribune e Curve festanti in una sfida da sempre sentita vista l’accesa rivalità sportiva tra le tifoserie, nel contesto di una gara dagli elevati contenuti agonistici. Anche troppo, a giudicare dalla pioggia di cartellini rossi. Ben sei all’indirizzo di Bergamelli, Prestia, Rigoli, Drausio, Di Bari (doppio giallo) e Pasqualoni. A proposito di Prestia, tifosi etnei su tutte le furie per avergli sentito urlare la frase infelice “Me la dovete su…re. Forza Palermo!”. Prestia, tra l’altro, compì 23 anni di età quel giorno. Compleanno decisamente amaro per lui. Zavettieri, allora tecnico giallorosso, si scusò pubblicamente con la città di Catania, la squadra rossazzurra e Rigoli, sottolineando di non volere assolutamente “che chi indossa la maglia del Catanzaro non abbia l’etica sportiva”. Per la cronaca, entrarono nel tabellino dei marcatori Biagianti, Tavares, Mazzarani e Di Grazia.

VIDEO: Catanzaro-Catania, l’entusiasmo del “Massimino”

P.S. Attendere qualche secondo prima del caricamento del filmato

CATANIA 3-1 CATANZARO (VIDEO): alcuni momenti della partita vissuti sugli spalti Posted by TuttoCalcioCatania on Sunday, 13 November 2016

