ANGIULLI: pressing dell’Alessandria per il centrocampista del Catania

Concluso come da contratto il prestito secco di Federico Angiulli dal Catania alla Sambenedettese, il calciatore classe 1992 ha fatto ritorno alla base. La società del Presidente Domenico Serafino ha manifestato l’intenzione d’intavolare una nuova trattativa con il Catania, visto quanto di eccellente fatto da Angiulli nella stagione recentemente trascorsa. Il giocatore, dal canto suo, sarebbe contento d’indossare nuovamente la maglia della Samb ma, in questo momento, spicca un altro club che esercita un forte pressing su di lui. Si tratta dell’Alessandria, molto interessata ad assicurarsi il diritto alle prestazioni del centrocampista. Al momento i piemontesi sono in pole, ma i rossoblu marchigiani non mollano la presa.

