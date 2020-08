CATANIA: amichevoli con squadre dilettantistiche, si attende la normativa

Il Catania si appresta ad iniziare il ritiro a Torre del Grifo Village in vista della stagione 2020/2021 ormai alle porte. Poco tempo a disposizione per preparare l’esordio stagionale di settembre e, al momento, si presenta un intoppo relativamente alla programmazione di gare amichevoli con squadre dilettantistiche per ottimizzare il minutaggio dei calciatori testandone condizioni fisiche e rendimento. A causa dei protocolli sanitari anti Covid attualmente in vigore, infatti, non è possibile che club professionistici affrontino formazioni di livello dilettantistico. Alcuni Presidenti già da qualche settimana sollevano il problema. Bisogna attendere l’ok a livello normativo.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***