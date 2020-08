TUTTO C: “Catania, piace Reginaldo”

C’è anche il contributo di Reginaldo nel campionato trionfale della Reggina tornata in Serie B. Proprio l’esperto attaccante brasiliano – che ha compiuto 37 anni a luglio ed è in uscita dagli amaranto – secondo quanto assicura il portale tuttoc.com sarebbe un profilo gradito al tecnico del Catania Giuseppe Raffaele. Non è la prima volta che il giocatore viene accostato al club rossazzurro. Per lui sarebbe un ritorno in Sicilia dopo l’esperienza di Trapani risalente alla stagione 2017/2018.

