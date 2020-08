DA ‘LA GAZZETTA DELLO SPORT’: mercato, Barba e Capellini nomi nuovi a centrocampo. Torna di moda Awua

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Gazzetta dello Sport’ in rassegna

Il quotidiano nazionale accosta al Catania altri centrocampisti in chiave mercato, sottolineando che Salandria dovrebbe essere un punto fermo e Biagianti potrebbe restare. Torna di moda il nome di Theophilus Aondofa Awua, che ha vissuto la stagione scorsa diviso tra Bari e Livorno ma il suo cartellino è di proprietà dello Spezia. Si parla anche delle idee Gianluca Barba e Nicola Capellini, entrambi nello status di svincolati. Barba si è svincolato dal Monza dopo avere collezionato 28 gettoni di presenza con 3 gol nello scorso campionato che ha visto i brianzoli dominare il campionato. Capellini, invece, ha lasciato Cesena dopo due anni caratterizzati dal primo posto in Serie D e da un 13/o posto finale in C.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***