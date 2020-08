CALCIO SICILIANO – Trapani: il club non molla, ricorso al TAR. Intanto arriva un nuovo deferimento

L’amarezza è enorme in casa Trapani. Ripartire dalla Serie C rappresenta un duro colpo per il club che, dopo esservi visto rigettare dal Collegio di Garanzia del Coni il ricorso presentato contro la penalizzazione per il ritardato pagamento degli stipendi, non intende fermarsi. Fabio Petroni, Presidente della Alivision che controlla il Trapani Calcio, parla a La Gazzetta dello Sport di “campionato falsato”, aggiungendo di essere pronto a fare ricorso al TAR e che, anche in caso di retrocessione, la proprietà proseguirà l’attività. Nel frattempo, successivamente alla notizia dell’arresto dell’ex Patron, si apprende che il Trapani viene deferito per responsabilità diretta dalla Procura Federale su segnalazione della Co.Vi.So.C. perché entro la data del 30 giugno non sarebbe stata depositata la situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo.

