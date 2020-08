CALCIO SICILIANO: arrestato l’ex patron del Trapani De Simone

Mentre Trapani piange a seguito della notizia della retrocessione in Serie C, è stato arrestato proprio l’ex patron del club Maurizio De Simone. I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Trapani hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere ed il sequestro preventivo delle quote sociali della FM SERVICE, società che nel marzo del 2019 aveva rilevato quelle della Trapani Calcio. L’accusa è di sottrazione dalle casse della società sportiva granata di denaro per oltre 200 mila euro, attivando un meccanismo di false fatturazioni per servizi mai resi, per un’evasione IVA stimabile in oltre 9 milioni di euro. All’interno della società granata, De Simone avrebbe avuto l’unico intento di svuotarne le casse. E’ risultato inoltre percettore del reddito di cittadinanza, circostanza che ha portato gli investigatori a denunciarlo per truffa aggravata ai danni dello Stato.

